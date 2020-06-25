前蘇聯領導人赫魯雪夫之子謝爾蓋．赫魯雪夫(Sergei Khrushchev)在美國羅德島州家中因槍傷死亡，享年84歲。

據《美聯社》報導，羅德島警方18日清晨接到謝爾蓋妻子報警電話，前往他們位於當地克蘭斯頓家中。員警抵達現場時謝爾蓋已死亡，警方初步判斷無他殺嫌疑。當地警官派特拉諾說，沒有跡象顯示「外界不當行為」導致謝爾蓋死亡，警方因而對此結案，沒有對任何人提起刑事訴訟。

《新華社》指出，謝爾蓋早年是前蘇聯火箭專家，1991年移居美國羅德島，在布朗大學教授冷戰相關課程。謝爾蓋和妻子瓦蓮京娜在1999年7月加入美國籍。他在生前接受採訪時說，1971年逝世的父親赫魯雪夫應該會支持其入籍美國的決定。

瓦蓮京娜告訴俄羅斯《塔斯社》，今年10月將在莫斯科為謝爾蓋舉行葬禮。

(中時電子報)