前蘇聯領導人赫魯雪夫之子謝爾蓋．赫魯雪夫(Sergei Khrushchev)在美國羅德島州家中因槍傷死亡，享年84歲。
據《美聯社》報導，羅德島警方18日清晨接到謝爾蓋妻子報警電話，前往他們位於當地克蘭斯頓家中。員警抵達現場時謝爾蓋已死亡，警方初步判斷無他殺嫌疑。當地警官派特拉諾說，沒有跡象顯示「外界不當行為」導致謝爾蓋死亡，警方因而對此結案，沒有對任何人提起刑事訴訟。
《新華社》指出，謝爾蓋早年是前蘇聯火箭專家，1991年移居美國羅德島，在布朗大學教授冷戰相關課程。謝爾蓋和妻子瓦蓮京娜在1999年7月加入美國籍。他在生前接受採訪時說，1971年逝世的父親赫魯雪夫應該會支持其入籍美國的決定。
瓦蓮京娜告訴俄羅斯《塔斯社》，今年10月將在莫斯科為謝爾蓋舉行葬禮。
文章來源：赫魯曉夫之子在美國家中因槍傷死亡
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。