每年端午佳節，台南善化慶安宮都會舉辦熱鬧活動，今年端午活動25日上午8點半開始送艾草，一早就有鄉親前來排隊領取，參加午時立蛋比賽的信眾、遊客也把廟內擠得水洩不通，慕名而來取荷蘭古井午時水的民眾，開心把大小容器裝滿水帶回家淨身除穢保安康。
善化慶安宮的端午活動一直備受地方鄉親喜愛，年年準備不同的香包供親子DIY，今年也準備的傳統粽子造型、可愛動物造型香包，讓爸爸媽媽們帶著小孩一起動手做。廟方還準備麵羹、茶飲，免費邀請大家喝啤酒配滷菜，吃西瓜比賽也是大家爭相報名的項目。
端午節一年最陽剛的日子，午時水也是最神奇的水，善化慶安宮前馬路上有一座荷蘭時期留下來的古井，每年只有在端午節的午時會重見天日，因為廟方會取井水讓信徒取水，藉此除穢保平安。
上午11點一到，在法師祈福儀式後，善化區長方澤心與廟方人員開古井，用繩索垂吊鐵桶下去取水，象徵取水儀式開始。活動期間也有民眾排隊讓法師點雄黃，廟內紅磚地上可見大小朋友專心立蛋，還有家長說，每年一定要帶小孩來玩，同時向媽祖上香祈求保佑。
廟方今年也準備了1100條五色長命縷要發送的民眾，都已先請媽祖祈福，更特別請了幾位有福分的董娘、子孫事業有成的好命長輩，一一來幫索取五色長命縷的民眾打結，希望讓民眾的好運加倍。
(中時 )
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