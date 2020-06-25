男子發現一夜情對象是通緝犯(影片源自Youtube/B.C.&Lowy)

上網找一夜情，卻遇到女殺人通緝犯，一名住在美國俄亥俄州謝爾比（Shelby）的男子，與一名女子一夜情後，隔天起床看電視，在新聞上竟看到躺在身旁女子照片，報導指出她是「殺害多名男子」的通緝犯，男子隨即錄下影片，開始為自己安全感到擔憂。

男子上傳的影片中，他一句話也不敢吭聲，只看到新聞播著警方受訪畫面，「她可能是到這區域尋找下一位下手目標」、「多虧熱心民眾通報與積極處置，我們成功救出受害者」，接著曝光殺人犯的照片，這名女子因為對多名男子下藥後殺害遭通緝。

想不到通緝犯是一夜情對象，男子錄下影片後，請女子離開他家，平安逃過一劫，男子隨後通知警方，女子也立即被逮捕，她被控一項謀殺罪、與四項下藥傷害罪。

不過這位通緝犯最近以50萬美金交保，與她發生過一夜情的男子，拍下影片自嘲「準備加入證人保護計畫」，神展開劇情也讓網友直呼不可思議，「殺人還可以交保」、「她付的出來50萬美金更可怕」。

(中時電子報)