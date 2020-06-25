總部位於比利時布魯塞爾的全球最大記者權益組織「國際記者聯盟」（IFJ），25日發表名為《中國故事：重塑世界媒體》（The China Story：Reshaping the World's Media）的全球調查報告，發現過去10年來，大陸對全球媒體的存在攻勢與影響力，都不斷升級，藉此提高大陸的話語權。

針對亞太、非洲、歐洲、美洲和中東等6區域的58個記者組織的調查發現，3分之2受訪者表示，大陸在其所在國家的媒體有明顯影響力，3分之1的媒體曾被陸方探詢合作。

據美國之音報導，報告稱陸方採取複雜且系統性的戰略，以進行「講好中國的故事」外宣。方式包括收購外國媒體、大型電信業，以掌握各國閱聽者獲取新聞和資訊的途徑。另外，陸方也長期藉由贊助旅行、簽署內容共用協定，以及與陸方機構合作等，影響部分國家的媒體與記者，以推動大陸的跨國政策、增加影響力。

該報告稱，大陸當局近來益發仰賴外國媒體工作者（開發中國家為主），以提升大陸在該國的形象，尤其是參加一帶一路戰略各國的媒體訪問大陸。撰寫報告的團隊表示，有29國媒體曾受邀到大陸採訪，一名緬甸記者曾9度前往。

參與報告發表會的專家指出，許多國家的媒體受新冠肺炎疫情重創，導致營收和獲利驟減之際，大陸則藉由軟資金（soft funds）增加影響力。

(中時 )