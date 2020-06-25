苗栗縣竹南鎮黃姓男子25日上午獨自前往泰安鄉水雲吊橋附近水域釣魚，疑似為了撿掉進水裡的魚竿不慎落入深水潭，不幸溺斃，其他釣客中午11點多前往該水域釣魚時，發現黃男在溪水中載浮載沉，岸邊還留有隨身小包，趕緊報警求援，搜救人員花費好一番功夫才將他救起，家屬見遺體放聲大哭，場面哀戚。

苗栗縣消防局第五大隊泰安分隊，今日上午11點48分接獲勤務中心派遣，1名民眾於水雲吊橋上游1公里處深水潭溺水，立即派員前往救援。泰安分隊接報後，馬上出動3輛救災救護車輛及10名警義消人員，從虎山1號樁下切往河床推進前往搜救。

消防局指出，搜救人員中午12點53分到達事發現場，但現場水流湍急未見人影，下午1點10分第一次下水搜索無果，下午2點24分第五大隊及特搜潛水人員抵達，花費近半小時找到黃姓溺者救起，但已無生命徵象，下午4點23分，搜救人員將溺者搬移至水雲吊橋入口處交由轄區員警處理。

據了解，48歲黃姓男子疑似從事汽車美容業，平時興趣釣魚，家屬知道他一早就獨自出門釣魚，沒想到卻傳來溺水噩耗，黃妻與兒子到水雲吊橋指認遺體，當場放聲大哭，場面哀戚。苗栗縣政府消防局提醒民眾，山區水域易藏暗流，請勿隨意下水嬉戲，以免發生危險。

(中時 )