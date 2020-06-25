長江中上游地區近日出現暴兩、汛情升級，網路上不只連日謠傳「三峽大壩變形」，大陸央視21日一則大壩水位超出防洪限制（汛限）水位145公尺近2公尺的報導，更增添恐慌。不過，大陸水力專家急忙澄清，防洪限制水位本就是為汛期預留的空間，直言大壩的水庫容納上限可達175公尺，直接打臉網路上大壩變形、潰堤的說法。

大陸澎湃新聞報導，過去多年已經證偽的「三峽大壩變形」傳聞，已非首次出現。大陸水力發電工程學會副祕書長張博庭表示，在壓力荷載作用下，一般建築物都會產生一定的位移，這是符合規律的正常現象。在巨大的水壓力作用下，壩頂向下游最大水平位移不超過30毫米，這說明大壩結構穩定性非常高。

三峽大壩小檔案。（圖／新華社）

長江勘測規畫設計研究院總工王小毛表示，三峽工程大壩為混凝土重力壩，最大壩高181公尺，最大壩底寬度126公尺，其防洪設計、抗震設計、建築物穩定和應力的控制等均採用非常嚴苛的設計標準，「三峽大壩擋水運行以來的監測資料表明，各建築物工作性態正常，工程運行安全可靠」。

至於央視報導「超出防洪限制（汛限）水位近2公尺」說法，張博庭解釋，「汛限水位是水庫留有最大防洪庫容的標誌，與一旦超過了就有發生洪水危險的警戒水位的概念完全不同。」

張博庭說，在非汛期，水庫保持較高水位用於供水、發電、灌溉等功能。但汛期來臨前，水庫須將水位降至防洪限制水位，以騰出庫容迎接可能到來的洪水。

張博庭說，目前大壩正常蓄水位175公尺、相應庫容393億立方公尺。汛期防洪限制水位145公尺，防洪庫容221.5億立方公尺。央視報導中所稱的「接近147公尺」的庫區水位，與175公尺水位間，仍有超過200億立方公尺的防洪庫容空間。

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(中時電子報)