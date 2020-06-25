高雄市長補選，一般都認為民進黨陳其邁一定當選。資深媒體人黃暐瀚也預言陳其邁「穩贏」， 民進黨立委高嘉瑜此時馬上跳出來說，以上次經驗來看，沒有什麼穩贏這種事，陳其邁不會再上當了。
黃暐瀚在中天政論節目《新聞深喉嚨》表示，國民黨這一次覓才非常困難，到處問的結果，好像人家已經一夫當關、萬夫莫敵，陳其邁早就在那準備好等你，都己經去唱那個《紅豆》，國民黨這邊還找不到人。藍白綠三腳督，陳其邁的勝率非常高，基本上他是穩贏的。
高嘉瑜卻表示，她覺得黃暐瀚在鬆懈民進黨的心防，沒有什麼穩贏這種事，上次就是被這個穩贏害的，最後變成輸得慘兮兮，所以陳其邁不會再上當了，他也不會認為自己是穩贏。所以陳其邁從被提名到現在，他每天早上5點多就去市場拜訪攤商，然後還去爬山，爬到整個襯衫都濕了。
高嘉瑜還開玩笑說，陳其邁唱歌比她還難聽，還堅持一定要唱，那個《紅豆》能聽嗎？可見得他也是豁出去了，有記取上次的教訓，也就是臥薪嘗膽、每天都在檢討，為什麼上次會輸成這樣。
(中時電子報)
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