中央流行疫情指揮中心昨（24）日表示，日官方通報一名20多歲日本女學生，於機場入境時被檢驗出新冠肺炎陽性確診，震撼全國。不少專家因此建議，是否因為日本女學生確診案，我國入境有應施行廣篩必要。對此，發言人莊人祥指出，台灣每日篩檢量約110件，且我國社區通報量也比他國少，目前的篩檢量已經足夠。

日本女學生確診案讓國人相當關心，指揮中心發言人莊人祥今（25）表示，日本官方傳來個案採檢資料顯示，PCR篩檢CT值為37.38。莊仁祥說，基本上，CT值高於35，我國就不會判定陽性，CT值大於33就養不太出病毒，指個案傳染力低，屬於弱陽性。

媒體詢問，經過日本女學生事件，有日本網友擔心台灣篩檢量太低，也有醫師擔心有社區感染，雖然目前台灣沒施行普篩，但是否會因此提高廣篩比例，實施入境廣篩？

莊人祥回應，目前國內每天篩檢量約110件，數字都有公布，對於外國人入境，都會要求提供PCR篩檢陰性報告，欲提早結束居家檢疫者，也要求必須自費篩檢陰性結果，只有本國人才依有無症狀進行採檢。另有數據指出，3月30日一台乘載340紐約班機，12名有症狀者都驗出陽性，其餘無症狀者皆為陰性，莊問，「普篩根據哪裡來的？」

莊人祥指出，此日本個案檢驗結果屬弱陽性，當然也不排除是社區感染或是偽陽性。目前只要醫師懷疑仍可送檢驗，近期確實沒有社區通報個案，目前更沒有任何國家進行普篩。莊人祥舉例，「為什麼韓國篩檢量高，是因為確定個案數多，隨便篩都可以找到個案。」而且現在只要每驗到1例，都要再額外驗160例，檢驗量其實是很多的。

昨日日本女學生接觸者檢驗結果已出爐，莊人祥表示，目前123人已經全數檢驗完畢，其中109人陰性，其餘14人等待結果中，將在明天公布消息。

(中時電子報)