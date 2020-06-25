中央流行疫情指揮中心接獲日本官方通知，一名從台灣返國的女學生驗出感染新冠肺炎病毒，但無症狀，疑在台灣染病。對此，資深媒體人董智森說，「台灣疫情有非常多隱憂，最大隱憂是日本女學生留學待台灣4個多月，不建議端午佳節作報復性消費...」。

董智森今(25日)在其主持的網路節目《小董真心話》，以「73天造神破功！日留學生確診」為題談論，他在節目一開始祝大家端午佳節愉快並放鬆心情，但是其實他不大建議大家擠到外面，「台灣疫情有非常多隱憂，最大隱憂是日本女學生留學待台灣4個多月，回到日本機場，日本機場不管是日本籍或是外國旅客，通通要篩檢，結果發現女學生呈陽性反應，昨(24日)陳時中開記者會，看他表情就知道說謊中...」。

媒體詢問女學生是否在台被感染時，陳時中也坦承，台灣社區感染的可能性一直沒有排除，但董智森批評這是模糊字眼，「這分明就是社區感染，只是沒有發病...」。

董智森也質疑，那女學生在台灣有沒有感染給別人？或是說在台四個月期間，到底是被誰感染？這些都還是未知數，因此他不建議端午佳節作報復性消費，「畢竟不曉得誰會感染給你」。

(中時電子報)