新北市板橋區一間寵物店的潘姓男員工，某日因不爽自己養的貴賓狗不斷吠叫，一氣之下他竟直接拿起拖鞋，在店內把愛犬活活打死，同事見狀趕緊上前阻止，孰料潘男只冷冷回應：「沒有必要檢查，我已經把牠打死了」，態度非常冷血。15日判決出爐，潘男遭判處有期徒刑5個月，併科罰金20萬元。

事發於2018年8月8日上午11點左右，37歲的潘男是名寵物美容師，當時因天氣炎熱，再加上被老闆罵心情煩悶，他聽到愛犬狂吠不停，便拿起手旁拖鞋狂毆，一旁同事嚇得趕緊奔上前檢查狗狗狀況，貴賓最後傷重不治死亡。寵物店老闆表示，潘男平時為人正常，完全不像是會虐狗的人，事後已報警處理。

法庭上潘男坦承犯行，表示自己是因為一時情緒失控，才會對愛犬痛下毒手，不過新北地院審理時認為，潘男只因為自己心情煩躁，就殘酷傷害小狗，讓牠承受極大痛楚，最後不治死亡，潘男最後被依違反動物保護法，判處有期徒刑5個月，併科罰金20萬元，其中刑期得易科罰金15萬元。全案仍可上訴。

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(中時電子報)