新冠肺炎重創美國，雖然各州逐步解封，但確診案例卻有持續上揚的趨勢。迄今確診者超過238萬，死亡突破12.1萬。儘管各地重開經濟，因封鎖限制而造成的百業蕭條、就業市場大失血等夢魘可望漸漸告終，不過據勞工部25日上午公布的前周（6月20日為止的當周）新增申請失業救濟金人數，只小幅降到148萬人。

這數字當然比前一周經修正後的154萬人低，更是自3月疫情在美國爆發以來，接連4周掉到2百萬以下，也是連續12周走低。但值得注意的是，它卻比財經網站MarketWatch經濟學家估計的138萬高出許多，也是連續2周高於預期。

儘管數距持續穩定下滑，也早就脫離3月底創下的7百萬史上新高紀錄，但在解封1個月後，申請補助人數仍高，意味新一波的裁員潮，可能持續衝擊美國經濟的初期復甦之路。經濟學家指出，申請失業補助人數跌幅出奇緩慢，不免讓人質疑，解封初期經濟的微幅復甦，是否後繼乏力。

(中時 )