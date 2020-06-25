前總統馬英九呼籲應讓兩岸重回「一中各表，九二共識」的基礎。民進黨發言人顏若芳表示，國民黨主席江啟臣藉由新論述，正式和「九二共識」分道揚鑣，顯見國民黨內的兩岸論述混亂分裂，還對民進黨政府指指點點，無視民意所向。

前總統馬英九今日呼籲蔡政府更應讓兩岸重回「一中各表，九二共識」的基礎，顏若芳指出，日前，國民黨改革委員會兩岸論述組建議報告將「九二共識」當成昔日兩岸互動過程的「歷史描述」，主張改以4大支柱建構台海新關係，江啟臣的新論述，馬前總統明顯不甚領情。

她質疑，包含馬前總統在內的國民黨內大佬顯然不苟同江主席把「九二共識」供奉成「歷史描述」的論述，卻用打民進黨政府來暗批江主席的新主張，不難看出，國民黨內部的兩岸路線已經瀕臨四分五裂的狀態。

她表示，要對民進黨政府指指點點前，請國民黨內先正視台灣當前的民意方向，不要用批判民進黨政府來掩飾自己內部的分歧。

(中時 )