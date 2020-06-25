去年9月移轉至文策院的人文漫畫雜誌《CCC創作集》，自2009年推出以來，曾歷經停刊、復刊，近來也因讀者閱讀習慣改變，在發行最後一期實體刊物後，迎來全面數位化的重大里程碑。《CCC創作集》創作團隊之一、文策院高級專員陳宏睿表示，數位化並非成本考量，而是期待能以網路無邊界的特性，以數位化吸引更多族群看見台漫。

陳宏睿表示，團隊自去年起就開始考量全面數位化的規劃，「漫畫是出版產業一環，也屬娛樂媒體產業，而在娛樂產業走向數位化的時代，漫畫的競爭對手不是其他出版物，而是手機遊戲或影視媒體，許多讀者閱讀娛樂文本的習慣，現今多是在行動載具或是網頁，要轉向數位出版，才能打進大眾。」

據第26號《CCC創作集》對讀者進行的閱讀習慣問卷調查顯示，現今超過8成的讀者會在網路上追連載漫畫。會以數位方式閱讀漫畫的讀者中，有半數的讀者，每天會花超過半小時看數位漫畫，但有超過9成的讀者都會在非官方授權正版網站上看漫畫，曾購買過數位漫畫單行本的讀者僅有4成。

陳宏睿表示，《CCC創作集》數位化後會有兩種平台，一是在8月上線的網站，二是App。過去《CCC創作集》每期會有的專題策畫及連載漫畫，將在網路持續推動。但專題會改為不定期推出，也會推出全新漫畫內容專欄。

陳宏睿表示，網站首波釋出的漫畫內容，除在實體刊物持續連載的漫畫外，也會逐步釋出過往在雜誌上刊載過的作品，形式有條漫也有頁漫，初步計畫先以免費閱讀方式，讓大眾更能接近台漫，期許未來能發展更多商業模式。

《CCC創作集》2009年創刊，源於科技部「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」，在發行21期後，曾在2015年停刊，直到2017年才復刊。每期除連載4部至5部結合人文史料考察的詳實漫畫外，也會訂立一個主題，如女力覺醒、蘿莉塔文化等，探究不同主題下的文化知識。最後一期實體刊物在今年6月出版。

(中時 )