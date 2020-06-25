在令人失望的失業數據公佈後，美國股票市場連續第二天下跌，而貿易商則憂心越來越多的冠狀病毒病例。道瓊斯工業平均指數下跌101點，或0.4％。標普500指數下跌0.2％，那斯達克綜合指數徘徊在平盤附近。

勞工部表示，上週又有148萬美國人申請失業救濟。道瓊（Dow Jones）接受調查的經濟學家此前預期為135萬人。這標誌著美國失業申請數據連續第二週差於預期。數據公佈後，期貨跌至早盤低點。但是，由於上週持續的請領失業金人數下降了70萬多人，因此指數略有回檔。

週四的數據發布之際正值新的冠狀病毒病例激增之際，隨著各州和國家重新營業，人們對經濟復甦提出了質疑。

據NBC新聞統計，週三確認了超過4.5萬例新的冠狀病毒病例，超過了4月26日的最高值，超過了9,000例。德州、佛羅里達州、加州和亞利桑那州等州都出現了大幅增長。紐約、紐澤西和康涅狄格州，還下令某些熱點州的遊客隔離14天。

這種複甦使蘋果公司在休斯敦重新關閉了一些商店，那裡的重症監護病房床位已接近滿床。這也促使迪士尼將其加州公園的重新開放時間延遲到7月17日之後。

將從經濟復甦中受益的公司股票面臨壓力。美國航空、達美航空和聯合航空等航空公司的股價均下跌超過2％。挪威郵輪下跌4.4％。

這些下降在一定程度上被科技股的成長所抵消。Facebook，Netflix和Apple均上漲至少0.5％。亞馬遜和Alphabet也分別上漲了0.5％和0.2％。

獨立顧問聯盟首席投資官克里斯·扎卡雷利（Chris Zaccarelli）在電子郵件中表示：「市場對經濟復甦感到樂觀，生活將會恢復正常，但這種病毒可能還有其他想法。」、「市場再次陷入越來越多的Covid-19案，貿易保護主義和政治的交火中。」

(中時電子報)