漫畫家M蜥與阿嘎分別以已完結作品《要是未曾相遇就好了》及《顛倒的戀愛路線》，進軍韓國網路漫畫市場，兩人更互相嘗試以自己的畫風描繪對方作品中的女主角相互慶賀。圖為M蜥繪製《顛倒的戀愛路線》女主角。(LINE WEBTOON 提供)

韓國漫畫近年以「條漫」形式迅速崛起，不少知名影視作品如《與神同行》、《奶酪陷阱》等，都是改編自韓國熱門網路漫畫，顯見韓國擁有廣大網路漫畫市場。而近日也有M蜥與阿嘎這2位台灣漫畫家的作品，正式於韓國「系列」(SERIES)網路漫畫平台連載，代表台漫打進國際。

LINE WEBTOON台灣事業部總經理李仁植表示，就他所知，過去僅有兩部台灣作品《米粒大叔》及《百鬼夜行誌》於韓國NAVER WEBTOON上連載。M蜥與阿嘎此回各自以作品《要是未曾相遇就好了》及《顛倒的戀愛路線》進軍韓漫市場，是極少數在韓國網路漫畫平台連載的台灣漫畫家。

漫畫家M蜥表示，能在韓國連載作品非常感動，過去她便非常希望作品能打入海外市場，才將故事設定為大眾日常生活所見的題材，以減少海外讀者所需面臨的文化衝突，「很感謝台韓兩方的編輯幫忙極力宣傳，不認識的人卻因為作品有連結性，還極力推廣，更是讓我感動。」

M蜥本名為呂欣怡，畢業於台灣藝術大學視覺傳達設計系，從小擁有漫畫夢的她，在2016年以首部作品《聽見晴空的迴音》正式成為漫畫家，相較於首部作品所描繪的青春學園氛圍，第二部連載作品、此回在韓國連載的《要是未曾相遇就好了》，則是深深刻畫出執著而不顧他人的驚悚痴戀情。

另一位漫畫家阿嘎，曾於LINE WEBTOON上連載《這世界是個謊言》，描述一位平凡高中生偶然間成為魔法少女的逗趣故事。此回阿嘎於韓國連載的作品《顛倒的戀愛路線》，則同以幽默口吻敘說一對男女從求婚開始的戀愛故事。

李仁植表示，《要是未曾相遇就好了》的特點在於畫風特別且劇情有張力，故事氛圍能一步步牽引讀者營造出緊張感。而《顛倒的戀愛路線》則有獨特幽默，阿嘎埋下的笑點與故事節奏，會顛覆一般讀者的預測。兩部作品描繪的故事環境，海外讀者也能立刻融入。

李仁植透露，相較國際面向的LINE WEBTOON，此回M蜥和阿嘎連載的「系列」(SERIES)網路漫畫平台，閱讀族群主打韓國讀者，有幾萬部作品在系列平台上連載。從任職台灣事業部總經理以來，自己和團隊便極力推廣台灣漫畫家的作品進軍海外市場，除M蜥與阿嘎外，也會持續推動台漫在國際能見度。

(中時 )