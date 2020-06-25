美國面臨第二波新冠肺炎疫情危機持續升高，根據國家廣播公司(NBC)的統計，周三單日新增確診人數飆破4萬大關，來到逾4.5萬，創下新高紀錄。近來相當強勢的美股受此利空襲擊應聲大跌，那斯達克指數更失守1萬點大關。

美股周三收盤出現近期罕見的長黑，道瓊工業指數重挫逾700點或2.7％，那斯達克指數大跌2.2％，跌破1萬點大關，周四早盤進一步開低，道指下跌逾100點或0.5％，報25,310點，標普5百下滑0.3％，那斯達克小跌0.1％。

歐股周四早盤跳空開低，英國、德國與法國主要地區股市一度大跌約1％。

根據NBC的統計，美國新冠肺炎確診人數周三新增45,557人，較4月26日第一波疫情高峰時的前高大增超過9,000人，改寫新高紀錄。包括德州與亞利桑那等好幾州單日確診人數都同創新高。

另外，根據華爾街日報的分析，自6月13日以來，全美7日平均新增確診人數成長率皆高於14日平均值，證明美國疫情快速加溫。

據約翰霍普金斯大學的資料，美國迄今新冠肺炎累計感染人數已超過230萬，逾12萬人死亡。由於疫情再度升溫，引發外界擔憂將衝擊社會解封與經濟復甦。

紐約、紐澤西與康乃狄克州州長周三宣布新措施，規定從疫情熱區來的旅客需檢疫隔離兩周。

白宮傳染疾病專家佛奇(Anthony Fauci)指出，「美國目前確實出現確診人數異常暴增的情況，不過仍屬於第一波疫情的階段。」

隨著疫情升溫，川普的抗疫表現民調支持度也連連破底。根據路透/易普索公布的最新民調，對川普抗疫表現表示滿意的美國人僅3成7，創下3月初開始此一民調以來的新低，不滿意的比率更高達5成8。

另一份由紐約時報/錫耶納學院周三發布的民調也呈現類似的結果，有將近6成的受訪者不滿川普的抗疫表現。

(工商 )