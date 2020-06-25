還記得今年灌籃大賽跟魔術前鋒阿隆戈登拚到最後一刻才驚險封王的熱火前鋒德瑞克瓊斯嗎？《太陽哨兵報》記者威德曼25日突然爆料，德瑞克瓊斯的新冠檢測結果呈現陽性反應，讓他成為熱火隊首位感染新冠肺炎的球員，這消息太意外了！

根據威德曼收到線報，德瑞克瓊斯屬於無症狀感染，在得知新冠檢測結果前，他還在積極訓練準備復賽，如今確定感染新冠肺炎，他必須自主隔離，且至少休息與遠離訓練場館2周時間，然後才可再次接受新冠檢測，確認能否參加復賽。

23歲的德瑞克瓊斯，在2016年NBA選秀會上未受青睞，隨後加盟太陽打了兩個球季，2017年底跟熱火簽下雙向合約，隨後逐漸站穩腳步，本季除了跟阿隆戈登在灌籃大賽上演激烈對抗且驚險摘冠戲碼，更扛下14場例行賽先發重任。

如此一來，光在25日這天，就有5名NBA球員確定感染新冠肺炎，除了德瑞克瓊斯，還有賈巴利帕克、希爾德、艾力克斯連3名國王球員，以及溜馬主控布羅格登，由於NBA先前進行全面性檢測，接下來各隊勢必還有感染病例出現！

(中時 )