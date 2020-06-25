電影男主角劉子銓。（粘耿豪攝）

電影女主角陳姸霏。（粘耿豪攝）

第22屆台北電影節25日在臺北市中山堂登場，為新冠肺炎疫情爆發後全球第1個實體舉辦的大型影展，並邀請開幕片《無聲》導演柯貞年，演員劉子銓、陳姸霏、劉冠廷、楊貴媚、張本渝、潘親御等人出席世界首映，聊到拍攝花絮，飾演聾人學生的劉子銓分享自己不僅花了2、3個月學手語，還請聾人朋友來家裡住幾天。

劉子銓表示，在學手語的過程每天都要拍自己的手語進度上傳給老師看，有一段時間手機裡滿滿都是手語的資料，還刻意營造無聲環境、練習不說話只用手語溝通；飾演老師的劉冠廷也有打手語的戲，更把以前當體育老師的經驗帶進角色中，柯貞年讚他：「冠廷是穿針引線的角色，他不是男主角，但手語戲份很大量，花了非常多時間學，希望他大紅大紫後還願意跟我合作。」

另張本渝在片中演出劉子銓的母親，因她從小看劉子銓長大，片中許多親情戲都會忍不住暴哭，光1場戲就哭了4次，柯貞年說：「本來以為資深演員不會哭，感謝她為了電影落淚。」

今台北電影節主席李屏賓也擔任嘉賓，開心向觀眾宣布電影節正式開跑，他感慨說：「電影節今年特別不容易，說如期舉辦時覺得有困難，但還是辦到了。」他特別為北影從洛杉磯返台，25日凌晨才結束居家隔離，恰好趕上開幕日，自嘲從1月份一路隔離到現在，防疫經驗不輸陳時中部長。

(中時 )