人妻抓包丈夫偷吃，甚至目睹親密裸照，住在彰化的人妻，某次意外發現丈夫與一位營養師小三親密合照，還有兩人鹹濕的對話，怒提告並求償50萬元精神撫慰金，法院最後判決出爐，出軌的丈夫還有小三，應連帶賠償人妻20萬元，全案可上訴。

身為護理師的人妻，與丈夫都在彰化某家醫院工作，兩人2016年結婚，婚後大約一年，丈夫就開始與同院的營養師偷來暗去，果然沒多久就被人妻發現兩人裸體擁抱的親密照片，還有鹹濕對話像是「用嘴巴你是不是很喜歡」、「早上我真的有點忍不住」、「妳乾乾的當然會痛啊」、「你昨天一臉興奮」、「忍很多天了，我很想要妳」、「有幾個姿勢特別舒服」等訊息。

崩潰的人妻質問丈夫，才知道兩人偷情許久，因此向兩人提告求償，丈夫則辯稱已經沒有與小三聯絡，想回歸家庭彌補對妻子的傷害，盼法官能能降低賠償金額；小三則表示，他們夫妻倆婚姻早就有裂痕，破壞感情的主因並不是出軌，認為非她1人行為所造成；且小三指出曾向正宮道歉並獲得原諒，所以不能再向她求償。

根據彰化地方法調查各項事證，認為就算獲得原諒，亦不影響到人妻民事損害賠償的請求權，因此判處人夫與小三，應賠償人妻20萬元的精神撫慰金，全案可上訴。

(中時電子報)