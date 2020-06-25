今日是傳統端午節，少不了要談龍舟與粽子。在介紹給外國朋友有關中華文化時，運用節慶是個不錯的方式，只是「粽子」要如何翻譯，其實常見的幾種譯法都對，但去年國際食品法典委員會在經過長時間的討論後，曾為粽子的英文譯名訂下令人莞爾的官方用法：「Zongzi」。此一拼音譯法固然可以凸顯其特殊性，但少不得還得花不少唇舌來加以解釋。

「粽子」翻譯並沒有固定方式，維基百科上的譯法有rice dumpling（米製水餃），或譯為sticky rice dumpling（糯米糰），其實這些譯法都對，各有其功能與外型描述上的作用。不過，據食品業界人士表示，在大力把中國傳統美食向國際推展的過程中，確實也考慮過為粽子設定官方譯名，不過由於此一食品的特質與文化內涵豐富，各種翻譯都很難完整表述，最後就只能與其他難翻譯的事物一樣，以拼音方式翻譯，再來對譯名補充敘述。

陸媒《中新網》引述食品業界人士透露，去年在印度召開的第21屆國際食品法典委員會亞洲區域協調會上，各國專家曾對「粽子」的英文譯名進行長時間探討後，最後一致選定正式英文翻譯使用拼音「Zongzi」。

報導說，近年來大陸積極推中華美食文化出口，還設法為粽子建立國際標準。大陸的中國商業聯合會副會長張麗君表示，制定國際標準有利於增強中華美食在國際上的競爭力與影響力，能促進中國食品的出口和貿易。

除了在向外國朋友介紹時要用「粽子」英文譯名之外，端午節相關的其他英文用法也可以順便了解，例如端午節習俗要划龍舟，因此端午節譯名使用Dragon Boat Festival；雄黃酒譯名是realgar wine；菖蒲是calamus；艾草wormwood；驅邪避疫prevent disease or evil。

曾有個故事說過，一位台灣朋友在端午節送了粽子給他的外國朋友，數天後問朋友：「台灣粽子味道如何？」外國朋友答道：「很好吃！」他有點靦腆地接著說：「只是....外面包的生菜有點硬。」所以，介紹粽子時別忘了提醒你的外國朋友不要吃粽葉。

(中時電子報)