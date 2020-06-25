世界衛生組織（WHO）24日警告，美洲地區新冠肺炎疫情尚未達高峰，預計下周全球累計確診病例將破1000萬例。據美國全國廣播公司（NBC）報導，當天全美通報的新增病例數達到45557例，創疫情爆發以來美國單日新增病例數新高，其中加州激增逾7,000例破紀錄。

美國疾管中心網站24日更新的數據顯示，過去24小時全美新增新冠確診病例34313例。包括人口最為稠密的加州、德州、佛羅里達州，以及奧克拉荷馬州、南卡羅萊納州等，單日新增病例都刷新紀錄，至少26個州的病例持續增加。

美國約翰霍普金斯大學最新數據顯示，截至24日晚，美國累計確診病例已超過238萬例，累計死亡病例近12.2萬例。專家指出，病例飆升的幾個州未來數周要控制住疫情，這項任務非常關鍵且艱巨。

不少流行病學專家認為，美國多地新冠病例激增，與許多地區尚未做好準備就倉促復工、重新開放經濟過早過快有關。

儘管紐澤西州、紐約州和康乃狄克州宣布，曾前往包括亞歷桑納州在內新冠疫情嚴重地區的人，在抵達後須自主隔離14天，但白宮表示，總統川普在周末訪問其位於紐澤西貝德明斯特高爾夫俱樂部的時候，不會遵守紐澤西的這項新規定。白宮發言人在聲明中稱，美國總統不是平民，任何與他保持近距離的人，包括幕僚、客人及媒體，都經過了新冠病毒測試且測試結果為陰性。

(中時 )