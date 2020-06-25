爆料公社的1名社員在板上發文表示，太扯了喔！開高速公路在睡覺，可以檢舉嗎？此名社員與朋友日前開車行駛在高速公路上，卻發現車道一旁的紅色跑車特斯拉開著自動駕駛行駛，然而車上的駕駛員竟已睡到嘴巴微開，往後背靠攏，此舉令人回想起2年前黃姓國道實習員警的慘況重現，使許多人不禁膽顫心驚。

1名網友與朋友日前開車行駛在高速公路上，卻發現車道一旁的紅色跑車特斯拉開著自動駕駛行駛，然而車上的駕駛員竟已睡到嘴巴微開，往後背靠攏。(爆料公社社員提供/林俊翰翻攝)

爆料公社的1名社員發文表示，太扯了喔！開高速公路在睡覺，可以檢舉嗎？他在與朋友行駛車子在國道上時，竟看到旁邊車道1台紅色的特斯拉駕駛，開啟自動駕駛系統，人就直接在車上開嘴大睡，此行徑不禁讓人想起2年前黃姓國道實習員警遭遇的慘況重現。

2018年的11月23日凌晨，黃姓實習員警正在處理國道上1台車輛的勤務，考量後面來車不曉得此地有狀況，黃姓員警將警車開到事故車的後面阻擋，自己當時因需要處理行政勤務，自己就直接坐在車裡辦公，不料1台開啟自動駕駛的車輛，疑似駕駛車上睡著，AI無法辨識靜止車輛，竟直接從後整個撞了上去，黃姓員警當場肝臟破裂、氣血胸，經3天後緊急搶救仍宣告不治。

網友表示，「不知道突然切過去他會怎樣！」、「有錢就是可以任性，買斯特拉就是要自動駕駛啊！」據網友說法這並非少見的案例，然而開著自動駕駛行駛完全不注意路況，真的是大幅增加國道車禍肇事的發生機會。有網友酸言此名紅色特斯拉駕駛：「雖然說是自動駕駛，但如果是我，我就算開啟自動駕駛，我也不敢睡覺阿！太放心了！」。網友也諷刺認為：「又一個用生命演示特斯拉的特性！」、「現在很多人開高速公路的樂趣，就是看特斯拉的駕駛有沒有睡覺」

(中時電子報)