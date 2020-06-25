威力彩今（6/25）日頭獎仍未開出，因此，威力彩已連39摃，連摃期數為第三屆以來第四高，台彩表示，若下期（6/29）預估銷售3.0億元，頭獎累積金額預估為上看11億元。如一注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第八高。

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