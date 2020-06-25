威力彩端午再摃 下期頭獎上看11億元 22:282020/06/25 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩已連39摃，下期（6/29）預估銷售3.0億元，頭獎累積金額預估為上看11億元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩今（6/25）日頭獎仍未開出，因此，威力彩已連39摃，連摃期數為第三屆以來第四高，台彩表示，若下期（6/29）預估銷售3.0億元，頭獎累積金額預估為上看11億元。如一注獨得，單注獎金為今年最高、第四屆以來第八高。 (工商 ) #威力彩 #頭獎 也許您會感興趣 財經熱門新聞 威力彩獎號開出 頭彩上看10億元今年最高 - 財經 三星又輸了！掉單華為 台積電明年更恐怖 - 財經 蔣爸想跑了！陸半導體自主化重挫 台積電叛將成最大希望？ - 財經 專家驚爆2大漏洞供貨華為？老美怒了撂狠話 - 財經 空頭炸翻了！美股狂崩700點 爆散戶驚人預謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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