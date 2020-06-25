大陸重慶日前發生一起戲水意外，當地15名小學生相約一起到涪江遊玩，期間有1名女學生失足落水，旁邊同學見狀非常緊張，紛紛跳下水試圖以「連一拉一」的方式救援，孰料最後卻釀成8具浮屍的悲劇，家屬接獲消息後馬上趕至現場，難受地跪在江邊痛哭失聲。

綜合陸媒報導，事發於21日下午1點左右，當時女學生不小心落水後，不斷在水中拍打，其他同伴見狀後，一連跳下了6個女同學下水救援，沒想到卻紛紛落得溺水的情況；最初落水女學生的弟弟，看見姐姐不斷在水中掙扎後，也馬上跳了下去救人，孰料大夥皆溺斃身亡。

其中1名女學生落水後自己爬回岸上，回過神驚覺事態不對，立刻打電話報警，警方緊急動員近200名警力，陸續將8具遺體打撈上岸。當地村民表示，涪江距離村莊鬧處約200公尺遠，須經過一片樹林及菜田，事發當下就算有人在江邊求救，也不太可能被人察覺。

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(中時電子報)