今天是端午節，副總統賴清德今天在IG賣萌傳授大家「賴醫生獨門立蛋術」，最後靠這幾招，把蛋立起來了。

賴清德今在IG公布他的端午節立蛋絕招；拿到雞蛋時，必須先「含情脈脈看著蛋」，然後必須跟蛋溝通，好好跟雞蛋說，「站起來，不然會吃掉。」

雞蛋終於立起來了，但是立起來還必須維持，接下來就須靠唸咒語，咒語一就是「保庇保庇保保庇」，這還不夠，必須趁勝追擊，緊接咒語二就是「唵嘛呢哦莫呢哄」，結果雞蛋不僅站起來，還「屹立不搖」。

(中時 )