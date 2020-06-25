賴清德賣萌傳授立蛋術 就靠這幾招 22:262020/06/25 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 賴清德賣萌傳授立蛋術，就靠這幾招。翻攝賴清德IG Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是端午節，副總統賴清德今天在IG賣萌傳授大家「賴醫生獨門立蛋術」，最後靠這幾招，把蛋立起來了。 賴清德今在IG公布他的端午節立蛋絕招；拿到雞蛋時，必須先「含情脈脈看著蛋」，然後必須跟蛋溝通，好好跟雞蛋說，「站起來，不然會吃掉。」 雞蛋終於立起來了，但是立起來還必須維持，接下來就須靠唸咒語，咒語一就是「保庇保庇保保庇」，這還不夠，必須趁勝追擊，緊接咒語二就是「唵嘛呢哦莫呢哄」，結果雞蛋不僅站起來，還「屹立不搖」。 (中時 ) #雞蛋 #立蛋 #賴清德 #咒語 #端午節 也許您會感興趣 政治熱門新聞 支持陳時中參選六都首長嗎？民調結果跌破眼鏡 - 政治 「罷免黃捷」最新數字出爐！6處連署站終曝光... - 政治 韓國瑜辛苦做的路沒了 韓粉PO施工照嘆：很無言 - 政治 最新民調：64％民眾滿意韓國瑜被罷免 關鍵竟是這原因 - 政治 韓國瑜端午PO文 盼一掃過去陰霾！1小時4萬網友狂讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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