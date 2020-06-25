今年夏天特別的熱，整個6月份受到高壓壟罩，各縣市不斷創下高溫紀錄，天氣風險管理公司總監賈新興指出，台灣自5／18入梅，直到5／28太平洋高壓增強後，渦度指標轉為負值，正式結束梅雨季。台灣提早進入夏季天氣型態，難怪大家提早開冷氣。

賈新興先前表示，南方的太平洋高壓勢力持續偏強，使梅雨鋒面下不了，讓滯留鋒的降雨區主要位於長江流域、日本、韓國。研判台灣可能不會「二度入梅」了。

昨（24日）賈新興重新回顧2020梅雨觀測資料，作出結論「今年梅雨5/18開始，5/28結束」。數據指出，兩個指標於5／18同時轉為正值，臺灣降雨也在5／18開始受到梅雨鋒面的影響，而最後在5／26-5／28滯留鋒面的影響下，渦度指標（紅線）轉為負值，代表太平洋高壓偏強，梅雨季正式結束。

賈新興指出，今年梅雨開始的時間接近氣候正常的時間範圍，但結束的時間較早，南方偏強的太平洋高壓帶來穩定炎熱的天氣，表示台灣提早進入夏季型的天氣型態，更表示「提早開冷氣了」。

(中時電子報)