受到疫情影響，導致許多民眾快悶壞，因此端午連假開始，大家紛紛報復性出遊，也造成國道爆塞36小時，用路人叫苦連天，交通部長林佳龍一句話卻讓網友傻眼，痛批「只會講幹話」、「何不食肉糜」、「難怪輸盧秀燕」。

國道5號塞爆引爆民怨，更有駕駛反應從板橋開到宜蘭就花了四小時。未料，林佳龍今天(25日)視察高速公路行控中心，受訪時被問到此事，竟說「聰明的用路人能趨吉避凶」，引發軒然大波，消息傳到PTT後鄉民遭鄉民痛罵。

網友紛紛留言：「不是針對你，是說所有塞在上面的通通都是低能」、「有問題就先怪民眾」、「何不食肉糜」、「黑龍正常發揮」、「毫無建設性的幹話」、「用路人自己趨吉避凶？那要你幹嘛」、「難怪輸給盧秀燕」、「他現在再選一次台中，就不只輸20萬了」、「黑龍部長在教育我們這些刁民囉」、「交通部長帶頭講幹話」、「翻譯：你各位自己知道會塞還出門，怪我囉」。

(中時電子報)