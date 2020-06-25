萊恩只能和球迷在運河邊為隊友加油。（統一獅提供／廖德修台北傳真）

「臺南市國際龍舟錦標賽」於安平運河熱鬧進行中，萊恩從6月初積極投入訓練，從重量訓練、模擬練習、實戰訓練樣樣都講究做到位，訓練過程決不偷懶，就是為了本周龍舟賽挑戰任務。比賽日萊恩抱著期待又緊張的心情和隊友一起報到，從熱身到公布先發名單前，萊恩做好準備全力投入熱身。

熱身結束後，總教練將參賽選手證頒給萊恩，萊恩感到特別開心！但公布先發名單排列座位時，萊恩卻苦等不到教練宣布他的名字，心情從開心變得有點疑惑？向教練詢問：「我要在哪個位置呢？」總教練逗趣說：「萊恩你真的辛苦了，雖然你有選手證，但正式先發名單已繳交檢錄組。所以你的任務就是在岸邊幫隊友加油。」

萊恩心情急轉直下，彷彿從天堂掉到民間，有點不服輸，一直想要出賽，拿著手中的加油棒一直想跟隊友交換救生衣，想登船出賽。模樣十分逗趣，也讓隊友對萊恩的熱誠和堅持感到佩服。

總教練表示：「非常開心萊恩從今年6月初起為了龍舟賽一直認真練習，尤其是在炎熱的天氣下全程不喊累，讓我和隊友都感到佩服。但經過上周六實戰練習，了解萊恩練習後手臂有痠痛狀況，整體考量萊恩的訓練量仍不足。為了避免過度勉強造成運動傷害，因此未將他排入先發名單，希望他能在岸邊好好地觀摩，明年可以早一點投入訓練，一定有機會爭取先發。」

萊恩雖然無法登船出賽，但仍是場邊人氣最紅的焦點，許多民眾、家長、小孩也都排隊爭取合照，現場似乎成為萊恩球迷會，萊恩展現親和力，逐一和球迷排隊拍照，也特別準備小禮物贈送給每位合影的民眾，答謝他們的支持。

萊恩表示：「雖然沒辦法先發出賽，心情有點小失望，但在岸邊看到隊友整齊劃一的默契，才發現其實自己還有很多要努力的，回想從訓練起到今天任務結束，雖然挑戰失敗，但也交了許多好朋友，是一個很棒的體驗和過程，很期待明年早點準備再次挑戰，相信我一定可以的。」

(中時 )