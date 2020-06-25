美國勞工部25日公布，上周初領失業救濟人數維持約150萬的歷史高點，顯示勞動市場復甦緩慢，疫情延燒可能影響民眾返回工作崗位的意願，但仍連續12周下滑。而美國政府近日重啟經濟後，連帶帶動5月耐久財訂單成長、優於市場預期。

勞工部數據顯示，上周（6月20日止）初領失業救濟人數達148萬人，高於市場預期的132萬人。前周人數則從151萬人上修至154萬人。

儘管上周初領人數呈現連續12周遞減趨勢，但過去14周以來每周初領人數累計高達4,700萬人。至於前周（6月13日止）續領人數則從2,029萬人降至1,952萬人，低於市場預估的2,000萬人。

此外，美國商務部公布，5月耐久財（指使用壽命3年以上的商品）訂單月增15.8％，遠優於4月的月減18.1％，增幅也超越市場普遍預期。其中，衡量企業支出的重要指標－扣除飛機後的非國防資本財訂單，5月數據月增2.3％，優於4月的暴跌6.5％。

(工商 )