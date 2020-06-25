賽格威公司（Segway）近日宣布，旗下經典電動平衡車「個人交通工具」（Personal Transporter，簡稱PT）將於7月15日停產，而位於新罕布夏州貝德福德（Bedford）工廠的21名員工也將遭到裁員。

PT曾被視為革命性產品、在流行文化佔據一席之地，未料發明人 卡門（Dean Kamen）以此改變世界的夢想尚未實現，該產品便慘遭時代淘汰。

2001年12月3日，PT於美國廣播公司節目《早安美國》（GMA）首度亮相便引起關注。卡門當時宣稱，都市交通革命已經來到，PT將取代汽車、卡車在短程通行的地位。

該產品上市後引起轟動，好萊塢電影與電視影集隨處可見它的身影，各界名流也樂於嚐鮮，最有名例子是美國前總統小布希2003年試乘時不慎摔倒，因此淪為媒體輿論笑柄，民眾也質疑PT安全性。

時代雜誌甚至將其評為「過去十年來10大最糟科技發明之一」，原因在於該產品售價昂貴、介於5千～7千間，一般民眾難以負擔，加上賽格威將其歸類為交通工具，導致部分國家必須具備執照才能騎乘。

(工商 )