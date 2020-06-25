這起駭人聽聞的命案發生在澳洲，外型亮眼的美女牙醫芮迪（Preethi Reddy），去年3月答應同為牙醫的前男友納德（Harshwardhan Narde）邀約，參加一場會議，並一起約好吃晚餐，結束後芮迪進到納德的飯店房間後，就再也沒有出現，想不到2天後屍體被裝在行李箱中丟棄。
2014年納德與芮迪開始交往，在一起4年後分手，之後芮迪認識另一名男子，且已經打算結婚，但納德卻還沒放下這段感情；兩人去年參加一場牙醫會議後，與納德吃完晚餐，就杳無音訊，隔天早上，芮迪父親曾收到女兒簡訊，表示自己昨晚與朋友出去玩，但手機沒電，現在準備開車回家，但家人一直等不到芮迪出現，只好報警處理。
納德成為首要嫌疑犯，警方調閱監視器發現，芮迪進入納德房間後，再也沒有出來，反而是納德獨自出門，先到美食廣場吃飯，接著購買行李箱、垃圾袋跟清潔用品。因為行為可疑遭警方調查，詭異的是納德與警方通完電話後，就發生車禍身亡。
案發2天後，警方在產業道路發現芮迪屍體，被裝在行李箱中，身上有無數刀傷，致死原因是被鈍器重擊頭部、背部，根據外媒報導，芮迪應是在飯店房間內，之後被裝到行李箱棄屍。納德殺害芮迪前，曾向友人透露仍然愛著芮迪，但她卻要搬到墨爾本跟男友結婚，因此希望能在婚前見芮迪最後一面。
文章來源：Dailymail
(中時電子報)
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