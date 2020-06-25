陳宏益強調，減少燃煤是國際趨勢，超過7成台中市民反對啟用中火機組，呼籲中火不要違法啟用2、3號機組。（台中市政府環保局提供／陳世宗台中傳真）

台中火力發電廠2號機25日下午4時開始投煤發電，未遵行台中市政府昨日的停工命令，市府環保局下午5時30分進廠稽查，確認2號機已投入生煤進行發電，違規事證明確，將依《空汙法》規定再次裁罰，並將負責人函送司法機關偵辦。

台電昨日宣布將啟動台中火力發電廠2號機組，中市府環保局昨晚第一時間前往稽查，發現中火2號機以柴油燃燒點火預熱，尚未燒煤發電，考量其違規情節，僅處分200萬元並命停止操作，並於今日下午1時許送裁處書至中火簽收。

環保局指出，不料台電今日下午4時開始投煤發電，不遵行停工命令，其公開網站資料發電量佔2號機組發電量的10％。中市府環保局副局長陳宏益隨即率隊進廠稽查，確認投煤併聯發電，違規事證明確，將依《空汙法》再次裁罰，並將負責人函送司法機關偵辦。

陳宏益表示，依《空汙法》第56條規定，不依行政命令將移送負責人，負責人指實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營之人，市府將儘速釐清本次下令違法開機使用的負責人為何人，並將相關事證函請地檢署偵辦。

針對行政院指台中市政府依牴觸《空汙法》的生煤管制自治條例開罰，法制局表示，中火第2、3號機組許可證早在去年底遭市府廢止，環保局開罰是因中火沒有許可證而操作，依據《空汙法》第63條開罰，並非自治條例；此外，市府雖對行政院單方宣告自治條例無效不服，但一切依法行政，自遭中央單方宣告無效後，環保局未曾再依自治條例作出任何處分，且未來於大法官作出解釋前，也不會以自治條例為處分依據。

陳宏益強調，減少燃煤是國際趨勢，超過7成台中市民反對啟用中火機組，呼籲中火不要違法啟用2、3號機組。

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(中時 )