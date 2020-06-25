谷歌多年來擅自在搜尋引擎上提供新聞連結的行徑一再惹毛出版商，近日終於態度轉變。谷歌為了籌備下半年推出的新聞服務，近日與多國出版商簽訂授權合約，付費購買新聞內容。

今年2月外媒曾引述消息報導，谷歌正在和多家出版商洽談授權合約。谷歌新聞服務副總裁班德（Brad Bender）稍早表示，谷歌已和6國出版商簽訂授權合約，包括德國《明鏡周刊》、《法蘭克福匯報》、《時代週刊》、《萊茵郵報》、澳洲Solstice媒體集團及巴西Diarios Associados媒體集團。

班德表示，谷歌過去向內容出版商取得的授權內容有限，僅有部分音樂、氣象及體育賽事內容，但這回授權內容囊括影音、圖像及新聞，日後將透過谷歌應用程式及Android行動裝置內建新聞快訊提供給用戶。

谷歌也將在Google News及Discovery線上服務中加入授權新聞內容，並由谷歌付費向使用者提供免費新聞連結。谷歌預計下半年推出上述服務內容。

(工商 )