端午節是傳統的重要節日，今(25日)有許多藝人和政治人物都在臉書曬出慶端午的照片，其中到底南北粽好吃，還是北部粽好吃，也再度引起網友論戰。然而，過去曾幫前市長韓國瑜主持青年座談會的「最美主持人」李明璇，今晚則是在臉書分享自己吃粽子的美照，並寫下「其實我滿喜歡吃鹹粽的，尤其是口感較黏稠多汁的南部粽」。

李明璇在臉書放送一張穿黑色細肩帶背心的照片，讓不少網友眼睛大吃冰淇淋，而她也祝福大家，端午佳節平安、喜樂、健康，連假愉快，出遊要注意安全，更透露其實自己滿喜歡吃鹹粽的，尤其是口感較黏稠多汁的南部粽，餡料完全入味進糯米飯的那種，而且只要有瘦肉、香菇和蛋黃，而且沒有花生和蝦米的粽子，一次可以吃兩顆！

李明璇美照曝光。(取自李明璇臉書)

但最後，李明璇也分享，其實不管是北部粽或是南部粽，家人包的粽子最好吃。貼文曝光後，不到半小時的時間，已有近2千名網友讚爆，紛紛留言表示，「祝美女端午佳節愉快>」、「看到妳真是心曠神怡」、「怎麼有這麼美麗的女子」。

而不只李明璇，高雄市前新聞局長王淺秋今晚也在臉書曬出照片，祝福各位好朋友端午佳節平安健康，連假快樂，並透露「我在海邊沒塞到車」。貼文露出後，同樣掀起粉絲關注，紛紛送上祝福。

王淺秋今分享出遊照。(取自王淺秋臉書)

(中時電子報)