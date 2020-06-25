高雄市長補選，國民黨推出李眉蓁。作家苦苓驚爆，李眉蓁可說是越級打怪，背後有五大力量，不容小看。

苦苓在政論節目《辣新聞》中表示，李眉蓁有宮廟的系統支持，她爸爸就當過宮廟相關職務，所以他在宮廟的影響力很大，可以動員宮廟系統。還有果菜系統甚至包括整個跟農會系統蕭俊漢的結合，以及眷村的系統，李眉秦是左營楠梓區選出來的議員，陳其邁在這一區是大輸韓國瑜2萬6000票，可是李眉蓁是比較正中華民國派的，畢竟他們父女最早是親民黨的，因此以眷村來講，一定會支持他們。

苦苓指出，關於韓粉的系統，李眉蓁確實是韓家軍，當初她改編《飄向北方》這首歌，讓北漂族返鄉，發揮很大作用的就是李眉蓁。韓國瑜選輸總統時，回到鳳山行政中心，李眉蓁有去看他，韓國瑜表現得很淡然，李眉蓁眼眶都紅了，所以對韓粉來說，李眉蓁有情有義。

苦苓接著指出，蕭俊漢的系統，以及大寮監獄事件，老實講李眉蓁的父親李榮宗很了不起，是很有影響力的人，今天他的女兒要選舉，底下的人當然要出來挺。

(中時電子報)