上月25日，美國非裔男子喬治·佛洛伊德(George Floyd)遭到白人警察蕭文(Derek hauvin)壓制脖子窒息而死，全球各地掀起反殖民主義、反奴隸制以及黑人平權運動。不過，香港聲援黑人平權的活動遭到部分人士醜化與攻擊。

上月25日，美國非裔男子喬治·佛洛伊德(George Floyd)遭到白人警察蕭文(Derek hauvin)壓制脖子長達8分鐘，最終窒息死亡，震撼全球，引發後續一連串暴動事件。對此聯合國人權理事會19日通過決議，對此次事件表示「強烈譴責」。

有「法蘭西思想之父」的法國知名文學家伏爾泰（Voltaire）的雕像也慘遭潑紅漆，因為他曾經投資法國的印度公司（Companie des Indes），這間公司在當時主要進行奴隸交易，協助將非洲的黑奴運往美國。

法國北部小鎮歐蒙（Hautmont），當地一尊前法國總統戴高樂Charles de Gaulle）的雕像上周也被潑上橘色油漆，示威者還在雕像上漆上「奴隸販子」（slaver）字眼。

耶魯大學，有人在推特上要求學校改名，因為以其為名的耶魯當年從事奴隸交易。位於波士頓的航海家哥倫布雕像還被「斬首」，抗議者聲稱要為美洲原住民討公道。

不過，這股風潮在香港卻遭到部分人士的醜化與攻擊。根據《亞洲週刊》報導，聲援黑人平權運動的香港黑人群體被當地部分人士攻擊，認為應該全數被鎮壓，最後基於人身安全，被迫取消活動。主辦方指出，他們本身也曾支持反送中運動，對於香港無所不在的種族歧視感到失望。

(中時電子報)