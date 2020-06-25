62歲的邰肇玫日前自佛光大學新聞傳播學系碩士班畢業，女兒Amy專程自美國返台，陪她參加畢業典禮，邰肇玫過去以女兒是長春藤大學高材生為榮，如今終於改口說「她媽媽比她厲害」，女兒受她影響也想再進修學東西，讓她自豪：「我做好榜樣了！」

邰肇玫當年從文藻畢業後插班輔仁大學，原本第一志願是大眾傳播系，但剛好那屆沒招生，而進入了哲學系，她心裡OS「我讀什麼鬼哲學！都不懂」，她每次上學經過大傳系門口都覺得沒機會就讀是一種遺憾。

兩年前，她在廣播人齊軒推薦下，和老公、女兒商量後，決定重返校園，到佛光大學攻讀碩士班，她說：「我60歲那年送給自己的大禮物，就是去讀書，挑戰人生最難的事！」她直言，從哲學系到傳播系，自己讀的很辛苦，還有同學覺得藝人隨便讀就可拿學位，用放大鏡檢視她，讓她壓力比一般人更大。

她笑說自己小時候喜歡翹課，現在每一堂課都認真上，也加倍努力寫論文，她6年前罹患子宮內膜癌，後來抗癌成功，這次論文題目與自身經歷相關，共訪問了10位患者，如今最困難的是7月3日大論文口試，必須獲得3位評審認可才能過關，她直呼讀書「比上小巨蛋唱歌難多了」！

她日前上完最後一堂課後，24日帶女兒去阿里山看日出紓壓，不過因為還要準備論文報告，此行只去二天一夜，就匆匆趕回來，還不敢讓指導教授知道怕被唸。她第一次到阿里山，讚嘆空氣帶著詩意般的清爽，分不清是霧還是細雨，阿里山的樹林如畫般的層層疊疊，說是蒼鬰或雄霸都可以。

邰肇玫19歲創作〈如果〉一曲參加金韻獎脫穎而出，成為紅極一時的民歌手，代表作品包括〈奔放奔放〉、〈心痛的感覺〉等，她出過十幾張專輯，在1987年發行《不設防的城市》專輯後遠嫁美國，直到2011年返台定居，近年不但受邀參加民歌演唱會，也擔任癌症基金會志工。

邰肇玫重返校園生活，珍惜每一天。（邰肇玫提供）

邰肇玫攻讀碩士學位，是她送給自己的六十歲大禮物。（邰肇玫提供）

邰肇玫在女兒陪同下，拍攝畢業照留念。（邰肇玫提供）

邰肇玫非常開心參加佛光大學傳播學系碩士班畢業典禮。（邰肇玫提供）

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