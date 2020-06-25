當探戈遇上京劇，兩種截然不同的表演形式，卻要同台演出？這是編舞家陳維寧、莫天昀兩人合力編創的舞作《荒塚的繁花》，陳維寧表示，「兩種不同的表演，在舞台上相互對話，就像愛情，努力理解彼此，互相闖進對方的空間。」

之所以選擇在舞作裡跳探戈，是來自陳維寧的學習背景，她自小學習跳舞，聽從家人期望，不讀舞蹈相關科系，先就讀一般大學，考上高雄醫學大學心理學系，但從未停止跳舞，在大學畢業後，她到高雄市爵士芭蕾舞團磨練，隨後考上北藝大舞蹈研究所，之後到阿根廷學習探戈舞蹈。

陳維寧說，阿根廷人因政治時局不穩，追求自由、活在當下的思考，和她自小在開明自由的成長環境類似，「探戈舞蹈大膽、自由、熱情，令我著迷。」

熱愛自由的陳維寧，這次與來自京劇世家的莫天昀合作，莫天昀的母親是京劇演員張化緯，這回也在舞台上演出一角。

莫天昀表示，他雖然沒有像母親一樣走上京劇的路，但內心同樣渴望舞台，因此他從街舞開始，考入台藝大舞蹈系，近期編創的舞作《兮》、《荒塚的繁花》，都和京劇有關，「我其實曾經想讀劇校，但媽媽認為學戲太辛苦，不過我現在用不同的方式觀察、接觸京劇，成為不同的創作養分。」

《荒塚的繁花》從一段探戈舞蹈開始，同時還有京劇傳統戲《罷宴》、新編戲《雙面吳起》穿插其中，其中的京劇段落，搬演母子情，則由莫天昀的母親張化緯飾演。

張化緯表示，在劇中沒有文武場，必須清唱，「這對傳統戲演員而言，是一大挑戰，這兩個唱段有訓斥兒子的意味，同時呈現一名母親思念兒子的心情。」演出將於6月27日、28日，在台北華山1914文創園區烏梅劇院登場。

(中時 )