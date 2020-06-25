北京官方防疫部門在追查20日確診的2例新冠病患後發現，這2例並無爆發群聚感染的新發地市場接觸史，經梳理其前活動軌跡後確認是在另一病例所在社區的公共廁所內感染，確定為新發地患者的三手感染。由於2例感染地點在公共廁所內，消息發布後在網路上引起部份網民恐慌，網民直呼「不敢在外面上廁所了」、「自備口罩之外還要自備尿袋」。

據《人民日報》報導，6月20日北京確診病例中，有2例為天客隆超市的2樓美食城賣烤肉拌飯的攤主夫婦。由於這對夫婦並無新發地市場接觸史，流行病調查人員時鎖定永定路70號院，這一地址曾4次出現在通報確診病例活動場所中。經追查後發現，攤主夫婦曾在該院內使用公用衛生間，經環境採樣也證實核酸檢測呈陽性。流行病調查人員表示，最終確定這2名患病為新發地患者的第三手傳染。

網民表示，「病毒還真是無孔不入，哪都有它。電梯按鈕、案板都不能碰，現在又鑽進廁所了，糞口傳染又來了，太難了！」「感覺這個病毒好邪乎，只有想不到的怪異，沒有它到不了的角落。」

大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友受訪時指出，「北京和武漢最早發生（疫情）的都是市場，都在海產品銷售區域」。為什麼病毒在這裡形成局部的傳播中心、感染相關人員並成為源頭，疾控和環衛專家將再赴北京新發地，還要從物理環境等角度一探究竟。

北京大學第一醫院感染科主任王貴強表示，現在所有商場的肉蛋魚、海鮮是安全的，而且目前沒有任何證據顯示新冠病毒可通過消化道傳播。但因天氣炎熱，肉蛋魚等處理要特別注意，好好清洗、生熟分開，最好吃熟食，生食確實導致疾病傳播風險較大。但專家的說法引起民眾對生鮮市場的畏懼，尤其是海鮮。有網民表示，「這既不能吃、也不能拉，要怎麼過日子？」充份流露日常生活接觸地的恐懼感。

25日北京的疫情發佈會上還通報，有一位大興區60歲女性曾前新發地採購，經前後4次核酸檢測排查皆為陰性，到第5次檢測時才轉為陽性。連多次核酸檢測都不能保證安全，在網路上更是引發不少熱烈議論與驚恐。

(中時電子報)