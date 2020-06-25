中信兄弟36歲老將王勝偉於23日升上一軍，並且在今（25）日對富邦悍將之戰7局上替補擔任二壘手，接替吳東融，棒次則為第1棒。7局下也立刻獲得打擊機會，不過可能是措手不及，遭到三振出局，單場1打數無安打、吞1K，守備亦有1次失誤，似乎不能算是好的開始。

王勝偉去年還出賽了109場，最後一次上場是10月4日對Lamigo桃猿；今年直到例行賽打到第45場才在一軍出賽，相隔已有265天之久。今天他是在全場象迷歡呼聲中登場，且立刻處理一個內野滾地球，已退休的昔日搭檔、二壘手陳江和還在場比劃接球動作，可見兩人情誼極其深厚。

王勝偉是在2008年加盟兄弟象，生涯拿下4度盜壘王、9座游擊手金手套獎，還有2座游擊手最佳十人獎，全盛時期擁有「台灣第一游擊手」美譽。

不過隨著職棒圈世代交替之風盛行，今年教練團重用19歲小將江坤宇守游擊，無論打擊、守備都有大將之風。年事漸長的王勝偉也只能默默讓出熟悉的守備區域，這也算是另一種「時代的眼淚」。

(中時 )