儘管新冠肺炎疫情嚴峻，卡達2022年世足賽的場館仍加緊趕工。卡達世足賽組委會證實，自從疫情爆發以來，已有1100名世足賽工人確診新冠肺炎，另外有1名51歲工程師，因染疫在11日死亡。

人口280萬的卡達，目前新冠肺炎確診案例約9萬2千，堪稱全球人均感染率最高的國家之一。不過，該國新冠死亡人數不高，僅106例。

雖然感染率居高不下，但世界盃新場館的興建工程，並未因此停頓。上周（15日），教育城體育場宣布完工啟用，是8個賽會場館中第3個竣工的場地。

組委會在4月中旬告訴英國《衛報》，只有8名世足賽相關人員確診，但之後卡達當局與國際足總都拒絕發布新數據。人權團體曾指控籌委會，為了趕工不顧工人健康和福祉。直到卡達媒體《杜哈新聞》稍早獨家報導「一名白領世足賽員工」因新冠肺炎病逝，籌委會才在25日證實消息並公開染疫人數。

(中時 )