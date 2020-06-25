大陸某大學的1名少女，為了使自己在畢業就能立即就業，信心十足的參加自校的校園企業徵才面試，然而卻在面試過程中，慘遭面試官鹹豬手襲擊，將自己的上衣扯開，並伸入上下觸摸騷擾，少女嚇的半死立即將自身遭遇，立即發文告知其他女孩，以免淪為下個受害者，然而在校方知曉此事後，竟是裝傻不予處理，還告知女孩要忍耐不能說出。

此名大學少女為大三生，為了希望自己畢業後能立即就業，她參加自校舉辦的企業徵才面試，卻在面試過程中慘遭面試官的鹹豬手侵犯。少女表示，當下面試官對她說，你有當藝人的特質，要求少女當場脫去上衣展現身材給他看，也趁機摸胸還碰觸下體，甚至還囑咐一切都是為了當藝人要忍住，事後少女察覺有異，立刻發文警告其他人，別受害上當了！

據了解，少女遭遇此性騷擾後，立即報告給校方，然而學校秉持的態度卻試為沒發生過，還要少女不能到處宣揚，使得少女傻言無語。當少女的發文在平台出現，許多相同的受害女同學紛紛留言表示，皆都有被此企業性騷擾過的不堪經驗，相當力挺少女的行為，也並立即報警處理。

(中時電子報)