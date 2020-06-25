李奧納多和莫羅妮共同收養一隻小狗，兩人像是提前體驗當「爸媽」，關係又更進一步。(圖/ 摘自Camila Morrone IG)

好萊塢男神李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)在戲劇表現深受肯定，他的感情生活也相當精采，出道至今女友換不停；有知情人士爆料，李奧納多和23歲小模女友卡蜜拉莫羅妮（Camila Morrone）交往3年，因天天膩一起讓他有想婚念頭。

李奧納多女友多是女星或模特兒，2015年時和美國名模凱莉羅貝克（Kelly Rohrbach）交往時曾傳出已求婚，但最後卻默默分手；後來和23歲嫩模莫羅妮相戀，有知情人士爆料，以往李奧納多注重個人空間，大多時間都是和朋友玩再一起，但這次因疫情關係，李奧納多幾乎無時無刻和莫羅妮膩在一起。

而最好的證據就是，李奧納多和莫羅妮共同收養一隻小狗，兩人像是提前體驗當「爸媽」，關係又更進一步，在朋友眼裡就像是一對新婚小夫妻；日前李奧納多更灑錢辦奢華遊艇派對，替莫羅妮慶生，他幾乎把女友捧在手心寵。

(中時電子報)