高雄市長補選，國、民兩黨分別黨推出市議員李眉蓁、前行政院副院長陳其邁參選，民眾黨則徵召市議員吳益政。資深媒體人陳敏鳳認為，民眾黨主席柯文哲一定會到高雄輔選，國民黨難道不用叫前高雄市長韓國瑜出來嗎？

陳敏鳳在政論節目《新聞面對面》中表示，這場補選，國民黨要全部動員。比如他們有吳怡農，那國民黨就有蔣萬安。就好像一個台北市長的先期作戰，對吳怡農、蔣萬安都很好。問題是柯文哲不會下去輔選嗎？蔣萬安、吳怡農跟柯文哲，一個是現任的台北市長、未來兩個是可能競爭者。

陳敏鳳認為，柯文哲下去之後，會用什麼樣的策略，他一定會說，這個2018年陳其邁怎麼輸的、民進黨執政也沒有很好、國民黨接了一年半也很差，所以就這個選舉，如果柯文哲這麼會玩的話，他來助選時，這場選戰會冷嗎？

陳敏鳳指出，因為陳其邁的盤比較大，國民黨難道不用叫韓國瑜出來嗎？主持人則附和說，看起來韓國瑜真的是一個好手。

(中時電子報)