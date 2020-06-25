日本20多歲女學生返國入境被驗出新冠肺炎確診，不但令眾多國人相當錯愕，更被日官方直指感染源就在台灣。不過指揮中心發言人莊人祥表示，依國際慣例，日方已將該案列入該國「境外移入」個案，因此不會列入我案號。此舉讓網友笑稱是「滾動式排除」。

指揮中心今（25）新增一例境外移入個案，為一名60多歲男性赴瓜地馬拉工作，6月初出現呼吸道症狀，24日返國入境時主動通報，於今日確診。不過本土依舊維持連續74天「零確診」。許多人不解，昨日公布的日本女學生感染源既然在台感染，怎麼能稱本土零確診？

對此，發言人莊人祥於記者會上解釋，雖然目前尚無法排除女學生的感染源在台灣，但因按照國際慣例，日方已先將她列為境外移入案例，台灣這邊就不再重複列入案號。既然不列案號，是否意味著本土個案仍然維持0確診？莊人祥說，「這就交由大家自由心證了。」

既然不列案號，是否意味著本土個案仍然維持0確診？莊人祥說，「這就交由大家自由心證了。」(圖擷自指揮中心記者會直播)

對此說法，網友笑稱根本就是在「大內宣」，明明是在台感染，卻堅持零本土，不愧是「滾動式排除」。網友表示，「笑死 誰先承認就算誰的，怪不得當初日人不讓公主號上岸」、「日本境外移入，台灣境外移出」、「文字遊戲有這麼好玩？」、「技術性排除，維持本土零確診，讚」。

不過也有網友指出，「哪國驗出就算哪國的，一直都是這樣」、「台灣的境外移入案例也沒算在國外的案例沒錯啊，有啥」、「日本列為從日本境外移入的案例，這個境外就是台灣，懂嗎？然後在哪邊驗出來就哪邊負責列這樣很好懂吧」、「好像是正確的，我們被境外也都算我們的啊，兩邊都+1帳會亂」。

儘管如此，其中一位網友說，「糾結0本土這個數字就是自慰...因為大家心知肚明」。目前疫調最新進度指出，與日本女學生相關123人已經全數檢驗完畢，其中109人陰性，其餘14人等待結果中，將在明天（26）公布消息。

(中時電子報)