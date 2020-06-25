1名男網友在PTT上，熱情公開自己對「聞」與「舔」女生後門的心得分享。他表示因高中女同學發生了一夜情，在2人的頭部在各自的私處上時，男子觀看到女同學的菊花，呈現出一朵美麗花朵，仔細品嚐一下感到酸鼻又刺激，另一頭女同學正在進行吸雞行為，而發出令他酥麻的聲音進而愛上這感覺。

據了解，此名PTT的男網友因為在高中時代，與同班的女高中生進行互吸私處遊戲後，聞到女同學菊花有股刺鼻酸味，且外形呈現花朵狀，同時另一頭正在吸雞的女同學時不時發出女高音般的叫聲，令男子進而愛上這種只「聞」與「舔」，不直接刺入的酥麻感。

網友紛紛熱情表示，「所以我說第一次是很重要的」、「愛她就要連她屁眼邊的屎塊都嗑」，有網友認為：「要是這時候放屁你會怎樣？」、「其實有些聞起來像沒洗澡的貓貓」。網友也表示：「愛她就要連她屁眼邊的屎塊都嗑」、「有一種寧靜安心的感覺,屁眼沒有眼神,他的凝視不會讓你感到不安,但屁眼也是一個人所 能展露出最私密最脆弱的一面, 屁眼真的是很美好的器官 」

(中時電子報)