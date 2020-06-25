端午連假國道5號塞爆，引發民怨，然而交通部長林佳龍被問及此事竟回「聰明的用路人能趨吉避凶」，遭網友痛罵，國民黨不分區立委葉毓蘭也在臉書PO文分享鄰居聽林佳龍的話，深夜返家的悽慘下場，砲轟「我聽你在哈囉」。

林佳龍受訪時一席「民眾要做聰明的用路人，不要在尖峰時間、特定路段自己要去塞，要趨吉避凶選擇最好的時間、道路，才能夠比較順利、更快速的到達目的地」話語慘遭網友公幹，葉毓蘭也痛批林佳龍「我聽你在多雷米，在哈囉！國五連塞了26小時，還有什麼替代道路不會塞？」。

葉毓蘭表示，自己一個國際級資安專家鄰居聽林佳龍的話，選擇「對的時間出發」，晚上10點50分從林口啟程，11點45從環東大道接3號高速公路(北二高)，凌晨1點5分才進入3號高速公路，1點11分南港交流道往5號高速公路就塞爆，1點17才進入國5第一個隧道口，最後在3點2分才回到宜蘭的家，也就是說從林口開到宜蘭足足花了4個多小時，而平常只需要50到70分鐘的路程。

葉毓蘭表示這樣的困境，源自於交通部事先沒有任何規劃，只有讓部長講這些沒有意義的哈囉，她說，該位友人塞到崩潰，半夜傳簡訊給她「請葉立委協助，在交通委員會質詢時，能幫忙我們宜蘭人回家的路，何時能快快樂樂回到家？」文末葉毓蘭也大酸「連例行的連假交通都搞不好還能期待振興觀光」、「有這樣聰明的交通部長只怪用路人不夠聰明」、「難道要請你下台才能趨吉避凶」。

(中時電子報)