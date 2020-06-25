高雄市長補選，民進黨推出陳其邁參戰，國民徵召李眉蓁出馬，民眾黨則徵召吳益政。易經命理老師高煜霖分析指出，若陳還是維持老策略，恐會讓李、吳有機會見縫插針。鹿死誰手難見分曉。而其中吳益政也恐讓藍、綠重新洗牌。

高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」貼文表示，就天運來說︰吳益政是「癸卯」年生，有老天爺眷顧的福份，是3位中最好的；就年運來說，陳其邁今年是「三合」年，他建議陳不要墨守舊模式；另以姓名學分析︰李眉蓁在走「目」運，以往給人的印象，對於這次選舉有大加分，可好好利用。

高煜霖認為，陳其邁如果還在走傳統市場、宮廟，小心被翻盤的危機。陳訴的內容若看不出牛肉，或者是看不出遠景的煽動力，小心40歲以下選票流失；李眉蓁則要善用年輕、有創意的優勢，並有帶頭力抗「票為什麼一定要投民進黨」的Guts。吳益政的少資源雖是劣勢，但是直衝形的策略，打造成白營的「韓版吳益政」，將會起關鍵性的角色，讓藍、綠重新洗牌。

高煜霖研判，補選如果投票率不高，外地人不返鄉投票，李眉蓁有機會險勝。整體而言，若陳其邁還是維持老策略，恐會讓李眉蓁、吳益政有機會見縫插針，鹿死誰手難見分曉。

(中時電子報)