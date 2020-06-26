苗栗卓蘭男子深夜墜龍鳳瀑布 倒臥草叢受傷送醫 00:002020/06/26 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣卓蘭鎮坪林里龍鳳瀑布25日深夜11點多驚傳男子墜河案件。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣卓蘭鎮坪林里龍鳳瀑布25日深夜11點多驚傳男子墜河案件，消防局獲報出動卓蘭人車前往，抵達現場發現1名男子疑似因口角衝突，憤而跳下瀑布，經確認該男子躺臥在瀑布下草叢間地上，並未溺水，由搜救人員架設繩索救援。 消防局深夜11點38分回報，該患者經搜救人員以繩索吊掛救出，已由救護人員送往衛福部豐原醫院救治。 據了解，該名男性患者年約40歲，疑似與人發生口角後，情緒不佳發生墜河，倒臥在草叢間多處擦傷、意識清楚。詳細事發原因還有待調查釐清。 (中時 ) #男子 #瀑布 #草叢 #人員 #深夜 也許您會感興趣 社會熱門新聞 女捷運外遭扒光衣服裸上身 還被120KG壯男壓制毆打 - 社會 非處女不娶！準新娘試婚紗 見他拿出1張「神秘單子」下跪痛哭 - 社會 妻驚見赤裸交纏照片 夫偷吃小三對話夠鹹濕 - 社會 又見名車自動駕駛睡著 2年前實習國道員警慘死似重現 - 社會 找正妹一夜情！男嗨完隔天發現殺人犯睡旁邊 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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