苗栗縣卓蘭鎮坪林里龍鳳瀑布25日深夜11點多驚傳男子墜河案件，消防局獲報出動卓蘭人車前往，抵達現場發現1名男子疑似因口角衝突，憤而跳下瀑布，經確認該男子躺臥在瀑布下草叢間地上，並未溺水，由搜救人員架設繩索救援。

消防局深夜11點38分回報，該患者經搜救人員以繩索吊掛救出，已由救護人員送往衛福部豐原醫院救治。

據了解，該名男性患者年約40歲，疑似與人發生口角後，情緒不佳發生墜河，倒臥在草叢間多處擦傷、意識清楚。詳細事發原因還有待調查釐清。

(中時 )