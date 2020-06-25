端午連假首日，國道5號從24日就開始一路塞車，雪山隧道更創下連續32小時最長壅塞紀錄。交通部長林佳龍呼籲民眾不要自己去塞，做個聰明用路人，能夠趨吉避凶，資深媒體人趙少康對此說法不禁笑了，並嗆回一句說「交通部長就應該讓它不塞車，怎麼講這種話呢？

趙少康在政論節目《少康戰情室》中表示，今天(25日)開始4天連假，雪隧昨天晚上就開始塞車了，塞到今天清晨2點，然後5點又開始塞車了，看看多慘！通常雪隧周六、周日不使用時、就很擠，台北到宜蘭平日大概30、40分鐘就到了，那現在連假更擠。國五會塞車15個小時，一整夜都塞車。所以民眾抱怨說，從板橋到宜蘭要開4個小時，都可以開到高雄了。

交通部長林佳龍表示，不要在尖峰時間特定路段自己要去塞，做一個聰明的用路人，能趨吉避凶，選擇最好的時間跟道路，就能比較順利快速到達目的地。趙少康對此說法不禁笑了出來，接著嗆說，這講些什麼，做聰明人，不要自己去塞，難道去的都是笨蛋？你要自己找苦挨、找路塞，隨便你，交通部長就應該讓它不塞車，怎麼講這種話呢？

趙少康酸說，這個南北都塞，去的、回來都塞，所以提早爆發塞車潮。要聽林佳龍的話，誰叫你自己去塞，不要去就不會塞了，大家都在家裡，還塞什麼。

(中時電子報)